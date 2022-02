Supermercados Savegnago abre 1.800 vagas de emprego em Americana e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Rede de Supermercados Savegnago divulgou a contratação de funcionários para 1.800 vagas de trabalho em suas lojas na região de Campinas. Apenas em Americana são 200 vagas oferecidas.

De acordo com a empresa, as vagas incluem todas as operações de um supermercado como: açougueiro, padeiro, empacotador, operador de caixa, atendente, fiscal de caixa, líderes de setores, motorista, atendente de vinhos, dentre outras. Pessoas com deficiência e aquelas que estão procurando oportunidade para o primeiro emprego podem concorrer ao processo de seleção.

Veja a relação de vagas por cidade.

Americana – 200 vagas

Nesta cidade, o Savegnago Supermercados está com 200 vagas abertas para a inauguração da rede na cidade, no Centro da cidade. A inauguração será em breve, no entanto a data ainda está em definição. Como trata-se da primeira loja em Americana, os interessados podem cadastrar os currículos no site do Savegnago.

Campinas – 400 vagas

Nesta cidade, são 400 vagas oferecidas para a inauguração de 2 lojas que ocorrerá a partir de maio de 2022, nas avenidas Orosimbo e Amoreiras. Cada uma dessas lojas recrutará 200 funcionários.

Todos os interessados devem cadastrar seus currículos no site do Savegnago Supermercados ou entregarem pessoalmente nas lojas da rede em Campinas já em funcionamento na cidade:

– Loja 43 – Avenida General Carneiro nº 434

– Loja 44 – Rua Mário Siqueira nº 221

Sumaré – 400 vagas

Nesta cidade, a rede está com 400 postos de trabalho abertos para a inauguração das duas lojas que serão inauguradas a partir de junho de 2022, nos bairros Matão e Vedovato. Cada loja recrutará 200 funcionários.

Todos os interessados devem cadastrar seus currículos no site ou entregarem pessoalmente na loja da rede em Sumaré já em funcionamento na cidade:

– Loja 39 – Avenida Rebouças nº 3400

Piracicaba – 200 vagas

Nesta cidade, a rede está com 200 postos de trabalho abertos para a loja que será inaugurada a partir de maio de 2022, no bairro Independência.

Todos os interessados devem cadastrar seus currículos no site ou entregarem pessoalmente na loja da rede em Piracicaba já em funcionamento na cidade:

– Loja 38 – Avenida Professor Alberto Vollet Sachs nº 650

Leme – 200 vagas

Nesta cidade, a rede está com 200 postos de trabalho abertos para a loja que será inaugurada a partir de junho de 2022, no bairro Vila Santucci.

Trata-se da primeira unidade do Savegnago na cidade de Leme, após as negociações entre a rede e o Grupo Peralta resultando na aquisição das Lojas Paulistão. Todos os interessados devem cadastrar seus currículos no site do Savegnago.

Hortolândia- 200 vagas

Nesta cidade, o Savegnago Supermercados está com 200 postos de trabalho abertos para a loja que será inaugurada a partir de junho de 2022, no bairro Vila São Francisco.

Trata-se da primeira unidade do Savegnago na cidade de Hortolândia, após as negociações entre a rede e o Grupo Peralta resultando na aquisição das Lojas Paulistão.

Todos os interessados devem cadastrar seus currículos no site.

O site para o envio dos cúrriculos de forma on-line é o www.savegnago.com.br/institucional/trabalhe-conosco