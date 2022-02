Homem com tatuagem nazista é expulso de jogo do Brasil de Pelotas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A torcida do Brasil de Pelotas expulsou um torcedor da arquibancada, após ele exibir uma tatuagem nazista. A ação aconteceu durante um jogo contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho neste domingo(13).

O torcedor possui uma Cruz de Ferro e os dizeres “Mein Kampf”, título em alemão do livro Minha Luta, de Adolf Hitler.

De acordo com o clube, a expulsão foi feita pelos próprios torcedores. Seguranças do local escoltaram o homem até o lado de fora do estádio.

Imagens e vídeos do homem, sem camiseta e com as tatuagens expostas, circularam nesta tarde de segunda-feira(14). A ex-candidata à vice-Presidência, Manuela D’Ávila parabenizou a torcida. “Parabéns a torcida do Brasil de Pelotas por ter expulsado o homem com tatuagens neonazistas da arquibancada no jogo de ontem. Não podemos tolerar que manifestações como essa sejam toleradas’, disse ela.