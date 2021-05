Suzano abre 46 vagas em Programa de Estágio Técnico

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Suzano deu início ao segundo ciclo do Programa de Estágio Técnico 2021. Os interessados e interessadas que tiverem vínculo com uma instituição de nível técnico até agosto de 2022 podem se candidatar, até 04 de junho, por meio da plataforma https://jobs.kenoby.com/estagiotecnico.

Para esta segunda fase da iniciativa “Plante o Futuro”, nome dado ao programa, a companhia está oferecendo 46 novas vagas para atuação nas cidades de Jacareí, Limeira e Suzano, todas no Estado de São Paulo, Belém (PA), Imperatriz (MA), Maracanaú (CE), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Sete Lagoas (MG), além de Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo.

Como maneira de fomentar a diversidade, a inclusão e o protagonismo, a Suzano busca para seu programa jovens que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando nível técnico no período noturno, aos sábados ou EAD (ensino a distância) em áreas como Papel e Celulose, Química, Segurança do Trabalho, Administração, Logística, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica e áreas correlatas. Além disso, é necessário residir nas cidades em que a companhia possui plantas ou municípios próximos que tenham a opção de fretado para a fábrica.

Os selecionados atuarão principalmente na área de Operacional Industrial, que contempla as atividades de manutenção, produção, recuperação e utilidades, além dos setores de Qualidade, Logística, Segurança do Trabalho, CSS (Centro de Serviços Suzano), Facilities, bem como as áreas Operacionais da área Florestal.

Além de um plano de desenvolvimento com base em conceitos como inovabilidade, ou seja, a inovação alinhada à sustentabilidade, e foco na renovação de ideias, os novos talentos da companhia terão acesso a benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais, além de vale-transporte ou fretado nas unidades industriais.

Em função das constantes mudanças de cenário em decorrência da pandemia, as novas contratações de talentos pela companhia também passaram por adaptações. “Além das vagas que estamos anunciando para este segundo ciclo, retomamos as admissões da primeira fase do nosso programa, que precisaram ser descontinuadas naquele momento pelo agravamento da segunda onda da covid-19”, explica Thiago Costa Tavares, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

De acordo com o executivo, o início das atividades dos(as) estagiários(as) está previsto para agosto deste ano. “Estamos esperançosos de que possamos em breve receber e desenvolver esses jovens por meio de um processo de aprendizado contínuo e dinâmico que os fortaleça não apenas enquanto profissionais, mas como pessoas prontas para promover a transformação”, ressalta.

O processo de seleção do Plante o Futuro – Programa de Estágio Técnico da Suzano – será 100% on-line e terá entre suas etapas apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.