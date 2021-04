Suzano abre vagas para seu Programa de Estágio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Suzano abriu as inscrições para seu Programa de Estágio. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas para estudantes com graduação prevista entre junho de 2022 e junho de 2023.

Para fortalecer a diversidade em seus programas, a companhia aceitará inscrições de estudantes de curso Superior em todas as áreas de atuação e não exigirá a obrigatoriedade de um segundo idioma, exceto para vagas pontuais que atuam diretamente com mercado externo. O processo será 100% on-line e contará com três etapas principais: inscrições (março/abril), avaliação (abril), além de dinâmica de grupo e etapa final, a serem realizadas em maio.

As vagas são para suas Unidades em Aracruz e Cachoeiro do Itapemirim, ambas no Espírito Santo; São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira e Suzano, todas no Estado de São Paulo; Imperatriz (Maranhão); Três Lagoas (Mato Grosso do Sul); Mucuri (Bahia); e Belém (Pará).

Com o início das atividades em agosto, os selecionados e as selecionadas irão atuar em diversas áreas da companhia, como Tecnologia da Informação, Relações Institucionais, Sustentabilidade Institucional, Negócios, Saúde e Segurança, Suprimentos e Logística, Comunicação e Marca, Desenvolvimento Socioambiental, Marketing, Gente e Gestão, além das operações florestais, entre outras.

“No Programa de Estágio Suzano, nós consideramos os talentos com proatividade e que acreditem ao máximo em seu potencial, pois entendemos que é essa determinação que faz a diferença no dia a dia. Ao longo do programa, nós preparamos esses jovens para desenvolver diferentes habilidades a partir da constante troca de experiências, valorizando o perfil empreendedor, e esperamos a cada edição renovar o olhar desses estagiários e estagiárias em direção ao protagonismo em suas carreiras”, afirma Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

A companhia oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais) – com auxílio combustível na unidade Limeira – GymPass (apenas nas unidades do Escritório Faria Lima – São Paulo – e São Bernardo do Campo – SP), bolsa adicional vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário, além de um plano de desenvolvimento diferenciado.

Os (as) interessados (as) em participar do Programa de Estágio da Suzano devem realizar as inscrições até o dia 27 de abril por meio do site da Cia de Talentos: https://www.grupociadetalentos.com.br/estagiosuzano20212.