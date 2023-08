Teatro Municipal recebe o Concerto Aniversário de Americana no dia 24

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Teatro Municipal “Lulu Benencase” recebe, na próxima quinta-feira (24), o Concerto Aniversário de Americana, às 20h, com entrada gratuita. Os ingressos já podem ser retirados na bilheteria. O evento faz parte da programação especial dos 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

A apresentação será da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana com participação especial de cantores líricos e do CORDA Coral.

O público irá acompanhar um espetáculo dedicado aos maiores compositores de ópera de todos os tempos, com obras famosas como “La Traviata”, de Giuseppe Verdi; “La Bohème”, de Giacomo Puccini; e “Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni; além do compositor brasileiro Carlos Gomes.

A Orquestra terá a participação da soprano Marina Gabetta, do tenor João Gabriel Bertolini, do barítono José Luiz Águedo-Silva e do CORDA Coral de Americana ‘Maestrina Marília Andrade’, sob direção de Ana Paula Rotger.

A Orquestra Sinfônica Municipal tem a direção e regência do maestro Álvaro Peterlevitz. “É um prazer e uma honra para a Orquestra tocar na comemoração dos 148 anos da cidade de Americana. Prestaremos também uma homenagem ao americanense Antonio Carlos Carvalho, trazendo suas composições feitas e inspiradas em Americana”, disse o maestro.

“A Orquestra Sinfônica de Americana é um dos equipamentos mais antigos da Secretaria de Cultura e Turismo, mantido pela Prefeitura, e não poderia ser diferente realizar um concerto de aniversário de nossa cidade, o que também é uma homenagem a esta corporação tão importante”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Corda Coral

O Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade” iniciou suas atividades em abril de 1983. O grupo já se apresentou em grandes eventos culturais ao lado da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e da Banda Municipal de Americana, além da participação do Mapa Cultural Paulista e em encontros e festivais de canto coral no Brasil e até no exterior.

Serviço

Concerto Aniversário de Americana

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase

Horário: 20h

Ingresso: gratuito

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol

Telefone: (19) 3461-3045