Prefeito Chico entrega Planetário Digital e dois novos telescópios ao OMA

O prefeito Chico Sardelli inaugurou, nesta quinta-feira (17), o Planetário Digital e entregou dois novos telescópios ao OMA – Observatório Municipal de Americana. A atividade faz parte da programação do mês de aniversário de 148 anos da cidade – “Americana voltou a sorrir”.

A solenidade de entrega teve a presença do vice-prefeito Odir Demarchi; da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria; da vice-presidente da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana, Elza Cassitas Sferra; do astrônomo e coordenador do OMA, Carlos Andrade; e dos vereadores Lucas Leoncine, líder de Governo na Câmara; Fernando da Farmácia; Leco Soares; e Thiago Martins.

Alunos do 5º ano da EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Paulo Freire, do Parque Novo Mundo também acompanharam a solenidade e conheceram o Planetário e as dependências do OMA.

“Estamos entregando um grande presente para a ciência, para a educação e para o turismo de Americana. Estamos nos esforçando o máximo possível para criarmos espaços importantes para atrair turistas e também para a área da educação”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O Planetário Digital é um instrumento ótico-mecânico-eletrônico que reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros, movimentos e posições idênticas àquelas encontradas no céu real, capaz de simular imagens do Sistema Solar, de asteroides, cometas e outros sistemas.

Além disso, o Planetário pode projetar uma infinidade de filmes e animações, em formato “fulldome”, em sua tela semiesférica de 360º, disposta no interior de um domo insuflável de 7 metros de diâmetro, capaz de comportar até 60 crianças ou 30 adultos sentados no chão. Toda a apresentação é acompanhada de narração na didática apropriada à faixa etária dos visitantes, efeitos visuais e sonoros e, em alguns casos, música clássica.

“Esse é um sonho que está sendo realizado. Quero agradecer a todos que tornaram isso possível, especialmente ao nosso prefeito Chico e ao vice Odir. Esse é um sonho desde 1985. Quando foi inaugurado o Observatório, essa área foi reservada para o Planetário. Foram 38 anos aguardando isso. No estado de São Paulo somos os únicos a ter um Planetário ao lado do Observatório. Todos que investem em educação científica merecem nosso aplauso”, destacou o astrônomo responsável e coordenador do OMA, Carlos Andrade.

O Planetário foi adquirido com a aplicação de emenda no valor de R$ 148 mil, destinada ao município pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. A tramitação documental para a liberação do recurso foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Os dois telescópios novos para o OMA são os modelos Reflector 200mm Celestron e o Refrator 90mm F/d 10.1 Acromático Skywatcher.

Os telescópios e seus respectivos periféricos (binóculos e lentes) foram doados por associados da ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana e empresários que participaram do lançamento da 6ª Expodeps (Exposição das Empresas Prestadoras de Serviços), em agosto de 2022.

“Gostaria de agradecer os associados da ACIA que doaram os telescópios, ao deputado Macris pela emenda para a compra do Planetário e a todos aqueles que ajudaram a construir essa etapa da nossa história. Fico honrado em saber que essas crianças que hoje estão aqui verão o fruto do nosso trabalho na prática”, falou o prefeito Chico.

“Queremos agradecer à ACIA e aos empresários pela grande ajuda e parceria. Quando um empresário investe na cidade, mostra que existe união, que a gente está trabalhando para o bem. Mostra a transparência do nosso governo”, disse o vice Odir Demarchi.

“Esse Planetário vai trazer uma gama de conhecimento para a ciência. Ressalto a importância de as empresas estarem juntas com o poder público, beneficiando toda a população. Agradecemos a todos que ajudaram para essa realização e convidamos todos para conhecer o OMA e fazer o agendamento para conhecer o Planetário”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A visitação ao Planetário será aberta em setembro para escolas municipais, estaduais e particulares, apenas por meio de agendamento prévio.

Também participaram da solenidade os secretários de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira; de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; e de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.