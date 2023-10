Temporal causa destruição em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Árvores caem durante temporal em Americana

Na tarde desta quinta-feira (12), pelo menos 15 árvores tombaram em diferentes bairros de Americana, impactadas pelo forte temporal que assolou a cidade.

A equipe da Defesa Civil, em ação nas ruas, ainda está contabilizando os estragos decorrentes do incidente, conforme informado pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Os bairros Cidade Jardim, Jardim Bertoni, Balsa, Jardim Ipiranga, São Vito e Vila Frezzarin foram particularmente afetados, com registros de quedas de árvores. Além disso, no bairro São Vito, um muro desabou, e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, pontos de ônibus sucumbiram ao impacto do vento, acrescentando à lista de danos causados pelo temporal.

A Defesa Civil permanece em operação para lidar com as consequências do evento climático.