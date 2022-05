Thiago Martins e Lucas Leoncine vão a São Paulo em busca de recursos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), e o vereador Lucas Leoncine (PSDB), estiveram na semana passada em São Paulo cumprindo agendas junto ao Governo do Estado, com o objetivo de pleitear recursos para o município.

Eles se reuniram na Secretaria de Estado da Saúde com o assessor Parlamentar Thiago Guimarães, onde discutiram uma série de pleitos relativos aos serviços de saúde visando melhorar a qualidade do atendimento da população americanense.

Na ocasião, Martins oficiou o secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, solicitando uma nova ambulância para transportar pacientes de Americana, especialmente do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. “Esse veículo beneficiaria a população com melhores condições de atendimento, tanto para casos de urgência e emergência dentro do próprio município, quanto no deslocamento de pacientes para outras unidades de saúde da região. Que o secretário possa dar atenção ao nosso pedido e que Americana seja contemplada.”

Os parlamentares estiveram ainda no Palácio dos Bandeirantes, onde foram recebidos pelo chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Cauê Macris, acompanhado do subsecretário de articulação política da Casa Civil, Roger Willians, tratando de demandas do município.

Leoncine, reforçou a importância de um Legislativo atuante na busca de recursos para a cidade. “Enquanto representantes da população, temos o dever de contribuir pleiteando medidas que atendam o interesse público e contribuam para o bem estar da população”, disse.

As agendas foram intermediadas pelo deputado federal Vanderlei Macris.