Obras de reforma da UBS Mathiensen estão na fase final

As obras de reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Mathiensen estão na fase final. Nesta segunda-feira (23), teve início a instalação de uma cobertura leve em frente à fachada principal do prédio, sendo que após a conclusão restará apenas trabalhos de limpeza e instalação das placas de identificação.

A reforma contemplou a substituição do telhado mais antigo, de aproximadamente 165 m², por telhas metálicas com a construção de platibanda (moldura de alvenaria); revisão do sistema de calhas; troca de algumas portas que estavam danificadas, assim como os reservatórios de água; instalação de piso cerâmico na área de serviço; reformulação da farmácia com instalação de balcão de atendimento voltado para a Rua das Alfazemas e pintura geral interna e externa e das esquadrias, além da substituição das luminárias.

A reforma desta unidade contou com investimento de R$ 200 mil, de uma emenda parlamentar do secretário da Casa Civil, deputado estadual Cauê Macris.