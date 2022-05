Bolsonaro ironiza desistência de Doria à presidência

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro(PL) usou sua conta no Twitter, na tarde desta segunda-feira(23), para ironizar a desistência de João Doria(PSDB) à presidência da República.

‘Comunico que estou abrindo mão da disputa do cinturão dos pesos médios no UFC. Boa tarde a todos!”, disse Bolsonaro ao comparar e eleição com uma disputa de luta. No início da tarde desta segunda, Doria anunciou sua desistência da disputa pela candidatura ao Planalto

Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul e que concorreu as prévias do partido com Doria, também comentou a desistência do tucano. “O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Doria, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil”, declarou Leite.

Com a saída oficial de Doria, o nome mais provável a ser lançado pela terceira via é o da senadora Simone Tebet (MDB).