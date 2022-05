Chico Sardelli e Rodaben se encontram com Governador em Araraquara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário municipal de Habitação, Luiz Cezaretto, o Rodaben, se encontraram hoje (23) com o governador Rodrigo Garcia e com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amary, em Araraquara. Eles estavam acompanhados do deputado federal Vanderlei Macris buscando investimentos para a área, em Americana.

“Tivemos um diálogo muito proveitoso buscando alternativas para a habitação em Americana, ao lado do deputado Vanderlei Macris, que tem sido parceiro na busca de investimentos para nossa cidade”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Sardelli ainda participou da cerimônia de anúncio de investimentos para a região de Araraquara, dentro do programa Governo na Área.

“Foi um encontro importante para estreitar laços, buscar informações e nos aproximar ainda mais do trabalho desenvolvido pela CDHU e pela secretaria estadual de Habitação”, disse Cezaretto.

O encontro ocorreu no Centro de Eventos de Araraquara e Região (CEAR), em Araraquara, durante reunião regional de secretariado e equipe do Governo do Estado.