Americana conquista mais seis medalhas no Karatê

As equipes do Instituto Jr. Dias retornaram a Americana com seis novas medalhas conquistadas nas finais do Campeonato Paulista de Karatê 2022, disputado nos dias 21 e 22 de maio em São Bernardo do Campo. 14 atletas disputaram as finais representando Americana no Ginásio Adib Moisés Dib. Confira quem subiu ao pódio e seus resultados:

Gabriela Moraes – Sub 12 feminino Até 3°kyu

-50kg

2º Lugar Shiai

Anna Júlia Nunes – Sub 14 feminino Até 3° kyu

+47kg

3º Lugar Shiai

Marina Sofia Garcia – Sub 14 feminino 2°kyu acima

-47kg

1º Lugar Shiai

Jenyffer de Castro – Cadete feminino 2°kyu acima

+54kg

3º Lugar Shiai

Raíze Innocêncio – Master Feminino Até 3° kyu

+68kg

3º Lugar Shiai

Ederson Buzatto – Master Masculino Até 3° kyu

Open

2º Lugar Shiai

A próxima competição acontece na cidade de Amparo, no dia 5 de junho. Para a secretária de Esportes de Americana, Grasiele Rezende Agostinho da Silva, o resultado conquistado demonstra o comprometimento e disciplina dos atletas do instituto. “A secretaria de Esportes de Americana apoia estes jovens, que têm colhido os bons frutos através da prática esportiva e levado o nome da cidade a todo o Estado de São Paulo”, declarou.