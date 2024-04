Concurso Fotográfico sobre Goleiros é lançado por jornalista e Escola de Goleiros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em comemoração ao dia do goleiro, lembrado nesta sexta-feira, dia 26 de abril, a Escola de Goleiros Camisa 1, a primeira do Brasil, convoca fotógrafos amadores e profissionais para uma grande defesa. Registrar goleiros de Americana, região e arqueiros espalhados pelo país, para participar de um concurso fotográfico com o tema: Olhar de Goleiro.

Com a realização em parceria com jornalista Alex Ferreira, o concurso tem como objetivo fomentar a fotografia, a posição de goleiro e contar a história da Escola de Goleiros, desta vez, em livro. O projeto já teve sua história contada, em 2022, em um documentário disponível no YouTube: Escola de Goleiros – O Filme.

O concurso terá inscrições abertas em junho deste ano com regulamento para a participação no concurso. Durante a ação serão realizadas oficinas de fotografias com os alunos do projeto e interessados no mundo da fotografia.

Os participantes poderão inscrever suas fotos em um site do projeto. Neste espaço, as fotos escolhidas por uma equipe de curadores serão expostas para votação popular, aquelas mais votadas entrarão em um livro final, que será lançado no dia 26 de abril de 2025. Os ganhadores do concurso tanto para fotógrafos amadores quanto do profissional terão prêmios.

“Sabemos o quanto o projeto é importante para a cidade e quanto o futebol mexe com as pessoas. O goleiro, que nunca teve tanto destaque, neste livro será a personagem principal, e através dele vamos contar mais sobre a história da posição e divulgar o trabalho de fotógrafos profissionais e amadores. Uma maneira que encontramos de fomentar a paixão pela fotografia e divulgar o projeto para que consiga a cada dia mais parceiros que possam manter a primeira escola de goleiros sempre viva”, disse o jornalista e idealizador do Livro e Concurso, Alex Ferreira.

O projeto tem produção cultural da 3marias e tem realização através do PROAC-SP, com patrocínio de Papirus, Supermercados São Vicente, MBM, MC Donald’s, Gráfica Paineiras, FAM – Faculdade de Americana e Yellow. Além do apoio do Nova América Consultoria e Contabilidade, Vision Som e Luz, Cinderela Fitas e Viés, Ramalhos, Elbergráfica, Nortex, Red Bird Creative Studio e Persianas Garcia.

A realização é de Alex Ferreira Comunicação, Camisa 1, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo.