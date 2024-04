Governador promete retomar obra da creche do Jardim Boer em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante um evento realizado nesta quinta-feira (25), o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou o compromisso de retomar a obra da Creche Escola do Jardim Boer, em Americana. Tarcísio destacou que a intenção é garantir o início das aulas no próximo ano. Iniciada em 2018, a obra segue parada até hoje.

Reconhecendo o atraso no andamento da obra, o governador explicou que tal situação é comum em empreendimentos de menor porte, nos quais as empresas contratadas assumem compromissos que, por vezes, não conseguem concluir.

“Estamos fazendo todos os levantamentos necessários, vamos realizar uma licitação, daremos prioridade e faremos as contratações. Trata-se de uma obra rápida e de simples execução, de modo que no ano letivo seguinte possamos disponibilizar essa creche”, afirmou o governador.

A declaração foi dada durante evento para entrega do Residencial Nova Aliança, na região da Praia Azul.