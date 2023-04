Thiago Nigro pede a mão de Maíra Cardi em casamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No Rio Jordão, em Israel, Maíra Cardi foi pedida em casamento pelo coach financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. A notícia foi compartilhada por eles neste sábado, 22, por meio das redes sociais.

O casal, que anunciou o namoro em março, foi até Israel para se batizar e o pedido de casamento foi feito no mesmo local. “Nasci de novo. E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira”, escreveu a influenciadora. “Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que este para me pedir em casamento”, comemorou.



A ex-BBB ainda deu detalhes de como foi o momento. “Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão!”.

