Grupo Rodonaves abre vagas de emprego em Americana

O Grupo Rodonaves, um dos principais nomes de transporte e logística do Brasil, abre vagas de trabalho em suas unidades espalhadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. São mais de 90 vagas disponíveis para cargos como motorista, analista e mecânico, além de oportunidades direcionadas a pessoas com deficiência.

As vagas para motoristas de caminhão bitrem, truck e carreta em cidades como Ribeirão Preto e São José dos Campos, no estado de São Paulo, e Cascavel e Maringá, no Paraná. Para trabalhar em Ribeirão Preto (SP), cidade sede do Grupo Rodonaves, há vagas para Analista de Inteligência de Mercado, Auxiliares de Transporte, Operador de Telemarketing e outros.



Os interessados devem acessar o portal da empresa e se atentar aos requisitos para cadastrar o currículo. A remuneração oferecida para todas as posições é compatível com o mercado de trabalho e há diversos outros benefícios. Veja a seguir as vagas disponíveis por cidade nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Nossas oportunidades podem ser preenchidas também por profissionais PCDs.

Estado de São Paulo:

Americana (SP)

Auxiliar de Transporte

Manobrista – Abastecimento

Líder Operacional

Bauru (SP) Rodonaves Iveco

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Pós Venda

Caçapava (SP) Rodonaves Iveco

Aprendiz

Campinas (SP) Rodonaves Iveco

Mecânico C

Eletricista

Campinas (SP)

Auxiliar de transporte

Analista comercial de contas pleno

Auxiliar de transportes

Consultor comercial de transporte

Itupeva (SP)

Auxiliar de transportes

Ribeirão Preto (SP) — RTE Rodonaves (matriz)

Auxiliar de Transporte

Auxiliar Administrativo

Analista de Business Inteligence

Analista de Controladoria júnior

Analistas administrativo, de inteligência de mercado

Operador de telemarketing

Assistente de compliance

Comprador sênior

Consultor comercial de transporte

Auxiliar de transporte

Manobrista

Ajudante de motorista de coleta e entrega

Ribeirão Preto (SP) Rodonaves Iveco

Vendedor de peças

Estagiário

Ribeirão Preto (SP) — RTE Agro

Técnico de segurança do trabalho

Motoristas bitrem, prancha, truck e carreteiro

Assistente de contas

São José do Rio Preto (SP)

Auxiliar de pesquisa de mercadorias

Auxiliar de transporte

São José dos Campos (SP)

Assistente de expedição

Assistente comercial

Auxiliar comercial

Assistente de expedição

Líder operacional

Motorista de coleta e entrega

Analista administrativo júnior

Consultor comercial de transporte

São Paulo (SP)

Mecânico de manutenção A

Supervisor operacional

Motorista carreteiro de manutenção

Consultor comercial de transporte

Assistente de recursos humanos

Auxiliar de recursos humanos

Estado de Minas Gerais

Contagem (MG)

Auxiliar de transporte

Analista administrativo de patrimônio

Consultor comercial de transporte

Uberaba (MG)

Consultor comercial de transporte

Uberlândia (MG)

Auxiliar de transporte

Distrito Federal

Brasília (DF)

Auxiliar de transportes

Auxiliar de Transporte

Paraná:

Cascavel (PR)

Auxiliar de expedição

Motorista carreteiro

Auxiliar de transporte

Londrina (PR)

Auxiliar de transporte

Líder operacional

Conferente

Consultor de vendas

Maringá (PR)

Consultor comercial de transporte

Manobrista – abastecimento

Assistente de transporte

Motorista de coleta e entrega

São José dos Pinhais (PR)

Assistente de excelência operacional

Encarregado operacional

Assistente administrativo de pessoal

Assistente de manutenção em máquinas

Mecânico de manutenção A

Instrutor de motorista

Líder operacional

Estado Rio Grande do Sul

Porto Alegre (RS)

Analista administrativo júnior

