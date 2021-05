Tivoli Shopping celebra a chegada de novas lojas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping celebra a chegada de novas operações ao seu mix. Com as novas lojas, o empreendimento passará a oferecer mais opções de compras e serviços aos seus clientes. Essas novidades serão inauguradas em breve.

Entre as novas operações estão a Official Multimarcas, loja que trabalha com vestuário masculino e oferece marcas exclusivas e diferenciadas, como Calvin Klein, Reserva, Tommy Hilfiger, Sergio K, Biotwo, Red Feather, Off Man e Zip Off; e a Amor, marca de moda feminina com conceito boutique, focada em estilo sofisticado, casual, comfy e festa.

No setor de calçados, a nova opção para os clientes do Tivoli será a Usaflex. Fundada em 1988 e pioneira na fabricação de calçados de conforto e moda para homens e mulheres de todas as idades, a marca é reconhecida como uma das mais sólidas quando o assunto é oferecer bem-estar e qualidade em seus produtos.

E para completar, o Tivoli Shopping receberá mais dois excelentes nomes do setor de alimentação: o Duckbill Cookies & Coffee e o Gelato Borelli.

O Duckbill é uma rede que comercializa cookies, cafés, capuccinos, pães de queijo, frapês, snacks, entre outros itens. A marca possui atualmente cerca de 140 unidades em funcionamento em todo o Brasil.

Já o Gelato Borelli é uma gelateria artesanal com alto padrão de qualidade e atendimento, que promete oferecer o melhor gelato italiano do país. Atualmente, a marca conta com 31 lojas em funcionamento no Brasil.

“Mesmo em meio a tantos acontecimentos, estamos empenhados em buscar e trazer sempre o melhor para nossos clientes. Essas grandes marcas chegam para consolidar o Tivoli como o centro de compras mais completo da região”, destaca o gerente geral do shopping, Gustavo Salvagnini.

Centauro e Coco Bambu

Desde sua inauguração, o Tivoli Shopping segue em constante crescimento, expandindo e diversificando suas operações para oferecer cada vez mais opções de compras e serviços aos clientes.

Neste ano, já são sete novas lojas anunciadas, entre elas duas grandes marcas, bastante esperadas pelo público: Centauro e Coco Bambu. As duas devem ser inauguradas no segundo semestre de 2021.

A Centauro tem 39 anos de mercado e é considera a maior rede multicanal de produtos esportivos da América Latina. A rede conta hoje com mais de 200 lojas, espalhadas em 26 estados brasileiros, além do e-commerce e aplicativo exclusivo da rede.

A marca oferece serviços e experiências personalizadas para cada perfil de consumidor, auxiliando no processo de compra e democratizando a prática esportiva no país.

Já em obras no Tivoli Shopping, a Centauro será instalada próximo à loja Cobasi.

O Coco Bambu, por sua vez, é considerado o maior e melhor restaurante do país com especialidade em frutos do mar.

Com investimento de R$4 milhões e um projeto de aproximadamente 600 metros quadrados, a unidade do Tivoli Shopping ficará na área de Expansão, ao lado da Estação Valentina, e deve contar com capacidade para 200 lugares.

Além do amplo e variado cardápio, o Coco Bambu Conceito Tivoli oferecerá uma Carta de Vinhos com mais de 50 rótulos e sommelier. O restaurante deve ainda ter música ao vivo, bar americano com TVs transmitindo canais de esportes e espaço dedicado aos pets.

A unidade também deve contar com stand para vendas dos produtos com a marca Coco Bambu: vinhos tinto e branco, espumantes brut e rosé, cervejas, cachaças e pimentas.

“Com essas novas operações, o Tivoli potencializa ainda mais sua estratégia de negócio, que visa ser o shopping da família, que oferece um mix completo de lojas, serviços e atrações, para atender aos clientes em todos os seus momentos”, completa Salvagnini.