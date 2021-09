Tivoli Shopping opera em horário diferenciado no feriado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping opera em horário diferenciado nesta terça-feira, dia 07 de setembro, feriado em que se celebra a Independência do Brasil. As lojas irão abrir das 14h às 20h e a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 22h.

Terça-feira é dia de “Feira do Produtor” no Tivoli Shopping. Em virtude do feriado, nesta semana, a feira irá funcionar apenas com as operações de pastel e pamonha, a partir das 15h, no estacionamento Vip, em frente ao McDonald’s.

Quem passar pelo shopping durante o feriado poderá aproveitar também a campanha promocional “Semana Brasil 2021”, que segue até o dia 13, com descontos incríveis, de até 60%, em produtos de diversas categorias.

Para os pequenos, a novidade é a atração “Peixonauta no Parque das Árvores Felizes”, montado ao lado da Praça de Alimentação. O espaço conta com escorregadores, cama elástica, oficinas de colorir, entre outras diversões. A atração funciona das 14h às 20h.

Para brincar no espaço, o valor é de R$ 25,00 por 20 minutos; R$ 30,00 por 30 minutos; e R$35,00 por 1 hora de permanência.