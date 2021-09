Americana vai receber R$ 668 mil do Governo Federal para obras de saneamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana vai receber R$ 668 mil do Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para investir em saneamento básico. Os recursos serão usados na ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município.

O secretário Nacional de Saneamento, Pedro Maranhão, reforça o impacto positivo dos investimentos no setor. “A falta de acesso a serviços básicos, como tratamento de água e esgoto, coloca em risco a saúde da população. Além disso, a falta de saneamento também é um problema ambiental. E esta gestão tem se esforçado para mudar essa situação, dando continuidade a importantes obras do setor”, afirma.

Nesta segunda-feira (6), o MDR também repassou recursos para obras de saneamento nas cidades de Belford Roxo (RJ), Fortaleza (CE), Luziânia (GO), Timóteo (MG), Patos (PB), Ji-Paraná (RO) e Porto Alegre (RS). No total, foram destinados mais de R$ 3,7 milhões.