Tivoli Shopping recebe 1° Feirão de Colchões Herval na região

Começa hoje (05/02) o 1ª Feirão de colchões da Herval no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste. Realização da Zuhause Móveis e Colchões, o evento segue até o dia 05 de março com cerca de 16 modelos de colchões a pronta entrega.

Além da exposição de colchões, o visitante poderá encontrar na loja da Zuhause também localizada no shopping, móveis para sala de estar e jantar com descontos imperdíveis e condições especiais de pagamento.

No feirão você encontrará, modelo de conjunto box + colchão a partir de 12x de 139,00 no modelo casal (138), 12x 99,00 no modelo solteiro (88) e 12x 199,00 no tamanho queem (158), com a possibilidade do primeiro pagamento para até 60 dias, o feirão torna-se uma importante oportunidade para quem quer economizar.

“A equipe Zuhause acredita fielmente que o colchão é o móvel mais importante da casa, afinal, quando deitamos para dormir, planejamos, sonhamos e também recarregamos as energias para um novo dia, por isso estamos sempre em busca do melhor no mercado colchoeiro para levar aos nossos clientes. E essa parceria com a Herval veio para trazer a oportunidade para quem está em busca de um colchão novo e até mesmo um móvel mas precisa de facilidade financeira para esse investimento. ” diz o diretor da Zuhause Móveis e Colchões, Christiano Grings.

A Herval é uma das maiores indústrias do setor moveleiro nacional, com 2 unidades fabris, sendo uma no Rio Grande do Sul com mais de 150 mil m² e mais de 2 mil colaboradores e a outra em Bezerros na grande Recife/PE, com 30 mil m² e mais de 300 colaboradores. Presente nos principais eventos do setor moveleiro a nível mundial. Prima pelo bem-estar da comunidade e colaboradores e tem a missão de produzir preservando o meio ambiente.

A Zuhause Móveis e Colchões tem unidades em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e ainda uma loja online, atendendo toda a região, com qualidade e o melhor custo-benefício em móveis e colchões nacionais e importados! Além de produtos exclusivos em decoração, as melhores marcas em cama e banho, e tudo mais para deixar os ambientes da casa mais aconchegantes.