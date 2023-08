Tivoli Shopping terá evento de “hamburguers gigantes” no final de semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Hambúrgueres gigantes, pratos especiais, cerveja gelada e muita música: essas são algumas das atrações do Burger Monstros Show, festival que acontece a partir de sexta-feira, dia 1º, no Tivoli Shopping. O evento gastronômico segue até domingo e tem entrada gratuita.

O Burger Monstros Show tem como proposta transformar a arena a céu aberto em uma inesquecível opção de lazer para famílias e amigos. Quem passar pelo centro comercial poderá conferir um cardápio exclusivo com as principais novidades do universo dos “sandubas”. Os sete melhores mestres hamburgueiros do estado estarão presentes no evento.

Além disso, a grande “balada” dos sabores oferece como diferenciais pratos especiais do chamado circuito BBQ, da culinária brasileira, diversificados estilos de cervejas e incríveis sobremesas.

A estrutura do Burger Monstros Show será montada no estacionamento do Tivoli e, além das diversas opções de comida e bebida, o festival contará com área kids e espaço para compras de produtos artesanais – como cachaças e queijos.

“Queremos que moradores de Santa Bárbara d’Oeste e região curtam diferentes experiências proporcionadas pelo festival. O Burger Monstros Show é uma grande festa que reúne o que há de melhor no mercado dos hambúrgueres, gastronomia e cervejas. Serão momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente seguro. É uma festa totalmente voltada às famílias e amigos”, explica o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.

Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli, também destaca a proposta do evento. “No Tivoli buscamos constantemente oferecer aos nossos clientes iniciativas que promovam o lazer e bem-estar. O Burger Monstros Show é um festival que reúne pratos saborosos e muita música, com uma estrutura para toda a família. Estamos muito felizes em proporcionar mais essa atração e convidamos todos a prestigiarem essa iniciativa”, diz.

SERVIÇO:

Burger Monstros Show

Quando: Dias 01, 02 e 03 de setembro

Local: Estacionamento do Tivoli Shopping

Horário: Sexta: 17h às 22h , sábado e domingo: 11h às 22h

Entrada: Gratuita