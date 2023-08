Caminhoneiro é preso após dirigir por 7 km na contramão da rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um motorista de caminhão foi detido após percorrer aproximadamente 7 km na contramão da rodovia Anhanguera (SP 330) em Araras, no último domingo (27).

O incidente ocorreu por volta das 14h30 e foi capturado pelas câmeras das concessionárias. As imagens mostram o caminhão percorrendo o trecho do km 157 ao km 164 na contramão, no sentido da capital, até ser parado pelas autoridades da Polícia Rodoviária.

As autoridades informaram que o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou a presença de 1,22 mg de álcool por litro de ar alveolar.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Araras e o caminhoneiro agora enfrenta acusações relacionadas à direção perigosa e embriaguez ao volante.