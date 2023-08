Jovem morre após acidente em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Gabriela Garelhano da Silva, 23 anos, faleceu após colisão entre moto e carro em Santa Bárbara d’Oeste.

O acidente ocorreu na Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135), próximo ao Rancho da Costela, no sábado (26).

Gabriela, residente do bairro Cruzeiro do Sul, estava indo ao mercado com seu marido, 24 anos, que dirigia uma Honda CG 160 Fan. Segundo ele, um Ford Fiesta invadiu a pista contrária de forma abrupta, resultando na colisão frontal.

O condutor do carro, homem de 32 anos, alegou que atravessou a pista após parar no acostamento e não avistar veículos, sendo surpreendido pela moto.

O corpo de Gabriela está sendo velado no Parque dos Lírios. O Sepultamento está previsto para às 17h00 no Cemitério Parque dos Lírios.