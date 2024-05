Chico e Guidolin discutem em SP a construção de viadutos na Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário municipal de Planejamento, Diego de Barros Guidolin, estiveram nesta terça-feira (14) na sede da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) para reunião a respeito da construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera.

As obras para melhoria do sistema viário que vão interligar a região da Praia dos Namorados e do Iate Clube Campinas à região do Jardim Boer e do Jardim Bertoni estão previstas em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério Público.

“Estivemos reunidos com o superintendente da Artesp, Milton Persoli, que está empenhado na viabilização dos dois viadutos, um na Avenida Santino Faraone e outro na Avenida Thomaz Fortunato. Fomos muito bem recebidos e tenho certeza de que em breve esses projetos começarão a se concretizar”, afirmou o prefeito Chico.

“São projetos complexos, que dependem de vários estudos e reuniões. Estamos cobrando e trabalhando para que as soluções saiam do papel o mais rápido possível”, explicou o secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolin.

O superintendente da Artesp, Milton Persoli, disse que o projeto está na fase final. Além da agência do governo paulista, o tema também tem sido discutido com a concessionária CCR AutoBAn. O custo estimado das obras é de R$ 50 milhões.