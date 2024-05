Prefeito Chico acompanha andamento das obras do Condomínio Vida Longa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli vistoriou as obras do Condomínio Vida Longa, na região do bairro Jaguari, na tarde desta segunda-feira (13). A construção das unidades chegou a 80% de execução. Por meio do projeto, 28 casas se tornarão o endereço de idosos que vivem preferencialmente sozinhos ou com vínculo familiar fragilizado, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Também participaram da vistoria o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e o vereador Luiz Carlos Cezaretto.

“As obras do Condomínio Vida Longa estão numa etapa avançada, como podemos conferir de perto. Em breve, o espaço vai estar pronto para acolher idosos que precisam desse suporte do nosso município”, disse o prefeito Chico.

Estão em andamento a execução do piso intertravado, instalação das pias de inox, pintura interna, montagem dos sanitários, pia e barra de apoio no espaço de convivência, rufos do salão de festa, torneiras, entre outros serviços.

“Os idosos vão ter acesso à moradia e assistência para que possam se sentir acolhidos nesta fase da vida. São pessoas que já contribuíram muito com a nossa cidade e que vão encontrar aqui um ambiente digno e acolhedor”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As obras avançam nesta semana com o início da instalação das calhas de águas pluviais e dos vidros de todas as casas. O condomínio já recebeu a pintura externa das unidades, cobertura e reboco do salão de festas, instalação da fiação elétrica completa, sanitários e paisagismo.

“A convivência e o acolhimento vão proporcionar o bem-estar e promover a qualidade de vida dos moradores. Um investimento muito bem pensado e planejado para assegurar a moradia e o atendimento dos idosos de Americana”, disse o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto.

O atendimento dos idosos que vão residir no Vida Longa passará por seleção e coordenação da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. “Esse é um projeto muito especial e feito com muito carinho. Os idosos terão o atendimento de uma equipe de profissionais dando suporte para o desenvolvimento de suas atividades. É mais uma ação em atendimento às políticas públicas voltadas aos idosos em situação de vulnerabilidade da cidade”, reforçou a secretária responsável pela pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

“Acompanhamos desde o início a obra para a construção das unidades aos idosos. É um projeto muito importante, que resgata a cidadania e a dignidade dos futuros moradores. O espaço será de integração e de harmonia, promovendo a valorização da pessoa idosa no município”, acrescentou o vereador e ex-secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

A obra é executada por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em área cedida pela Prefeitura de Americana. O investimento no projeto é de aproximadamente R$ 4,5 milhões.