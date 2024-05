Utransv altera sentido de rua no Jardim Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) de Americana vai alterar para sentido único (Centro) a Rua Ana Esperança Zazeri, entre a Avenida Iacanga e a Rua Ibirapuera, no Jardim Brasília, a partir de segunda-feira (20).

Atualmente, esse é o único trecho da via, até a Avenida Armando Salles de Oliveira, com mão dupla. Com a mudança, haverá sentido obrigatório (Centro) em todo o trecho entre a Iacanga e a Armando Salles de Oliveira.

“Realizamos estudos com o nosso setor de engenharia, que identificou a necessidade de mudança para a melhoria de tráfego naquela região. Além disso, visamos também a segurança de motoristas e pedestres”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O local estará sinalizado com pintura de solo e placas informando a alteração no trânsito.