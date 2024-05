Prefeito Chico vistoria obras da nova praça do Jardim Mário Covas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A construção da nova praça do Jardim Mário Covas, localizada na Rua Francisco Carlos Maciel, avança para que em breve o espaço possa ser aproveitado para o lazer das famílias da região. O prefeito Chico Sardelli realizou uma vistoria nas obras nesta semana, acompanhado pelo vice-prefeito Odir Demarchi, pelo secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ordival Olivatto, e pelo vereador Luiz Carlos Cezaretto.

Já foram executados os serviços de limpeza do terreno, realocação das árvores, retirada dos bancos e pisos antigos, infraestrutura de iluminação, piso de concreto das calçadas e dos passeios internos da praça, rampas de acessibilidade e concretagem do piso da quadra esportiva.

“As obras estão em pleno andamento para entregarmos aos moradores da região do Mário Covas uma área de lazer com quadra poliesportiva, playground, equipamentos de ginástica, tudo para promover o bem-estar das famílias, além de um Espaço Pet para os animais de estimação. Agradecemos ao Cezaretto, vereador e ex-secretário de Habitação, pelo apoio neste projeto”, disse o prefeito Chico.

Entre as etapas já realizadas também está a delimitação dos espaços do playground, do equipamento de ginástica e do Espaço Pet, a instalação do brinquedo infantil multiuso do playground e a instalação de parte dos bancos que formam o mobiliário urbano da praça.

“Estamos promovendo nesta gestão, junto ao prefeito Chico Sardelli, uma série de benfeitorias em todas as áreas para atender a população em diferentes frentes. Os moradores da região do Mário Covas vão ter um espaço especial para o lazer e integração de toda a família”, disse o vice-prefeito Odir.

“Esse é mais um investimento importante para o município, que trará lazer e esporte aos moradores. O espaço será de fundamental importância para promover a inclusão social e a qualidade de vida das pessoas que moram nessa região”, afirmou Ordival Olivatto.

O investimento é de R$ 626.635,95. Desse total, R$ 500 mil foram intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo, pelo vereador Luiz Carlos Cezaretto e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris, além de R$ 126.635,95 de contrapartida da Prefeitura de Americana.

“A construção da nova praça na região do Mário Covas atende os equipamentos coletivos com habitações de interesse social, por meio do Programa Especial de Melhorias. O projeto vai viabilizar ações de integração junto às famílias, que ganharão um espaço para o lazer e o esporte”, reforçou Cezaretto.