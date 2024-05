Nova UBS Parque das Nações será inaugurada no dia 23 de maio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A nova UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque das Nações será inaugurada no dia 23 de maio. A unidade passa pelos ajustes finais antes de ser aberta à população no dia 24 (sexta-feira), a partir das 7h30, com atendimento médico (clínico, pediatra e ginecologista), procedimentos gerais de enfermagem e de odontologia, além de exames laboratoriais e vacinação.

“Os moradores do Parque das Nações e região estão prestes a ganhar uma nova unidade de saúde, com toda estrutura necessária para quem busca atendimento e também para a equipe médica. É a saúde da nossa cidade mais perto das pessoas, onde elas mais precisam”, diz o prefeito Chico Sardelli.

O novo prédio está recebendo os serviços de acabamento na rede elétrica e na pintura. Nos últimos dias o espaço também ganhou aparelhos de ar-condicionado, armários, gabinetes e móveis planejados. A próxima etapa será a realização de limpeza geral, instalação dos mobiliários e equipamentos e a instalação da nova identidade visual.

O vice-prefeito Odir Demarchi vistoriou as obras nesta terça-feira (14), quando teve início a remoção do calçamento antigo na área em frente à unidade, cujo pavimento será substituído.

“Fico feliz em ver de perto as obras caminhando para os últimos ajustes, já na expectativa pela inauguração na próxima semana. Esse é mais um investimento que demonstra a posição de prioridade dada pela nossa gestão à saúde”, comentou Odir.

As obras da nova UBS Parque das Nações incluem novo piso, execução de banheiros acessíveis, reforma do telhado, substituição de esquadrias e dos vidros danificados, substituição das portas, adequação de uma sala para um novo consultório clínico, nova pintura, reconstrução do balcão da área da recepção, climatização, além de uma nova identificação visual.

“A população do Parque das Nações e toda região vai poder contar com todos os serviços da equipe multidisciplinar num ambiente totalmente renovado, que vai oferecer mais conforto e dignidade aos usuários e trabalhadores”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O investimento chega a R$ 452.437,05, dos quais R$ 150.122,16 são oriundos da Prefeitura e R$ 302.314,89 de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil do então deputado Campos Machado, intermediada pela vereadora Nathália Camargo. O valor remanescente dessa emenda (R$ 197.685,11) será destinado à reforma da UBS São Domingos. A tramitação foi conduzida pela Secretaria de Gestão de Convênios.