Tivoli Shopping vai funcionar normalmente durante o Carnaval

É fevereiro, tempo de folia, mas neste ano, devido à pandemia, o Carnaval também será diferente. Tanto o Governo do Estado de São Paulo como a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste cancelaram o ponto facultativo do Carnaval, portanto, o funcionamento dos serviços e das atividades comerciais seguirá normalmente na cidade entre os dias 13 a 16 de fevereiro.

O Tivoli Shopping também segue funcionando normalmente nesses dias. O empreendimento não terá alterações em seu horário de atendimento e estará aberto no sábado (13), segunda-feira (15) e terça-feira (16), das 10h às 22h; e no domingo (14), das 12h às 22h (alimentação e lazer) e das 14h às 20h (lojas e quiosques).

Compras

Embora não haja folia de Carnaval neste ano, no Tivoli Shopping, o público poderá aproveitar as lojas, opções de lazer e gastronomia.

Quem precisar fazer compras, poderá aproveitar os últimos dias da “Maratona de Descontos”, que acontece no empreendimento até domingo, para adquirir aquele item que tanto deseja com um preço especial.

Lojas de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios e brinquedos, além de produtos de cama, mesa e banho, eletroeletrônicos e itens de tecnologia, participam da promoção e oferecem preços bastante atrativos e descontos que chegam a 70% em produtos variados.

Além da Maratona de Descontos, acontece no Tivoli Shopping também o “1º Feirão de Colchões da Herval”. Realizado pela loja Zuhause, o evento segue até o dia 05 de março, na Praça de Eventos, localizada ao lado da Praça de Alimentação.

São cerca de 16 modelos de colchões a pronta entrega em oferta. E durante o evento, os consumidores também encontram móveis para sala de estar e jantar com descontos bastante atrativos e condições especiais de pagamento.

Quem visitar o empreendimento também poderá aproveitar a “Feira Arte Mix”, que está de volta ao Tivoli Shopping. Com novidades em gastronomia e produtos variados, desta vez, a feira de artesanato e variedades acontece no corredor próximo às lojas Koppenhagen e Marisa.

Nesta edição, que é a 20ª realizada no Tivoli, a Feira Arte Mix conta com seis expositores, todos artesãos da região, que participam com produtos esotéricos, louças artesanais, biojoias, prata artesanal e produtos do universo geek, além de um Empório, com queijos, vinhos, licores, doces, embutidos, antepastos, dentre outros itens.

Lazer

O Tivoli Shopping também oferece uma gama variada de opções de lazer e entretenimento aos visitantes, se mostrando uma ótima opção de passeio para as famílias.

Uma atração que tem feito sucesso entre os visitantes é a grua de pelúcias gigantes, instalada na área da Expansão, próximo à loja Kalunga. São dezenas de pelúcias gigantes, de vários tipos como ursos, elefantes e afins, disponíveis para serem resgatadas.

Já os pequenos podem se divertir rodando pelo Tivoli com um dos carrinhos motorizados do quiosque The Cars. São vários modelos de carros em miniatura e até uma mini motocicleta disponíveis para aluguel.

O Cinemas Moviecom é outra opção de entretenimento no shopping. São quatro salas de exibição, com equipamentos de som digital e projeção de última geração, inclusive sistema 3D, e oferta de diversas opções de filmes e sessões.

E há ainda a Fair Play, espaço localizado em frente à Praça de Eventos, que possui amplo mix de brinquedos e jogos, para garantir a diversão de crianças, adolescentes e adultos.

Além disso, vale destacar que o Tivoli Shopping tem uma completa Praça de Alimentação, com opções de gastronomia para agradar a todos os paladares.