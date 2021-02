Vereador quer policiamento 24 horas na Praça da Fraternidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede providências do Poder Executivo para a permanência de policiamento 24 horas na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

De acordo com o parlamentar, moradores das proximidades procuraram o gabinete reclamando da sensação de insegurança existente na região. “Eles nos relataram fatos que estão acontecendo há vários meses, sem terem sido tomadas providências. Segundo os moradores, pessoas desconhecidas e suspeitas permanecem na praça tanto no período diurno quanto no noturno, escondendo drogas nas casas e destruindo o patrimônio público, o que coloca a segurança da população em risco”, aponta.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Marcos Caetano destaca que, segundo a Constituição, os municípios possuem competência para constituir guardas municipais destinadas à proteção dos bens públicos e, neste contexto, a Guarda Municipal poderia oferecer segurança e patrulhar a praça.

No requerimento, Marcos Caetano pergunta se a prefeitura tem conhecimento do problema, se o monitoramento por vídeo continua sendo feito no local e se existe a possibilidade de ser mantida uma base móvel da Guarda Municipal na praça 24 horas por dia.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária do dia 18 de fevereiro.