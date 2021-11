Trevilub anuncia vagas de emprego em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A distribuidora Trevilub de Americana está com vagas de emprego abertas para diversas funções. A empresa comercializa Lubrificantes, Pneus, Filtros, Peças para Moto, Lâmpadas automotivas e os mais diversos produtos automotivos.

As oportunidades são para motorista entregador (necessário CNH C e D), vendedor interno e operador de logística. De acordo com a empresa, as vagas são para início imediato.

Os interessados devem encaminhar o currículo pelo e-mail vagas@trevilub.com.br.

Há ainda oportunidades para desenvolvedor PHP, desenvolvedor Flutter, desenvolvedor PL/SQL e desenvolvedor Pyton. Para essas vagas é necessário fazer o cadastro através do site http://www.trevilub.com.br/vagas/.