Em vídeo, humorista zomba de acidente que matou 9 pessoas em Americana

Em um vídeo para divulgação de um evento em Americana, o humorista Leo Lins, conhecido pelo tom ácido e preconceituoso, faz piada com episódios da cidade e zomba do acidente que matou nove pessoas em 8 de setembro de 2010.

Na gravação, o humorista, que já foi condenado por falas preconceituosas, diz que será candidato a prefeito da cidade. “Eu não me sentiria bem chegar em Americana atravessando as coisas. A ultima vez que algo assim aconteceu, foi quando o trem atravessou o ônibus e a experiência foi péssima”, diz ele no vídeo. Até hoje as vítimas sofrem problemas psicológicos e motores por conta das sequelas do acidente.

Em outro trecho, Lins diz que o ex-prefeito de Americana, Diego De Nadai, se candidatou para o cargo pois já estava cansado de sair com tantas mulheres e queria ‘ferrar’ com a cidade inteira.

O humorista também cita o episódio de gordofobia em que foi condenado pela justiça. “Americana é uma cidade que pode me ensinar muito. A última vez que tirei com uma gorda fui processado, vocês tiraram dois gordos e não aconteceu nada”, diz ele em referência às esculturas que faziam parte do portal de entrada da cidade.

Em outro ponto, Lins diz que o palco do Teatro Municipal de Americana desabou pois um ‘espírito gordo’ incorporou em um ator. Neste caso, o acidente feriu 6 pessoas em 2019.

Em outubro, Leo Lins foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a pagar R$ 5 mil à bailarina plus size, Thais Carla, por um vídeo publicado em seu canal no YouTube. “O réu exalou inequívoca gordofobia, inclusive encorajando que as pessoas inscritas nas suas redes sociais publicassem mensagens igualmente ofensivas contra ela. Não há dúvidas da ofensa sofrida”, reconheceu o juizado.

Lins também já foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 20 mil por fazer piada com índios e R$ 15 mil por piadas contra uma transexual. Ele ainda pode recorrer da decisão.

O Portal de Americana não conseguiu localizar a assessoria do humorista para comentar o caso.

Veja o vídeo: