Trevilub, Jolitex Denim, Ober e mais de 40 empresas estarão no “Emprega Americana”

O “Emprega Americana”, feira de empregabilidade que será realizada pela Prefeitura de Americana, Câmara Municipal e parceiros neste sábado (29), tem 45 empresas participantes confirmadas, entre empreendedores diretos e indiretos.

São 33 empresas com participação direta, ou seja, que estarão presentes na feira, e mais 12 que vão atuar indiretamente com a disponibilização de vagas por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e da TGRH.

As empresas que participarão do evento são: Toyobo do Brasil; Supermercado Crema; Cinderela Fitas; TGRH Recrutamento e Seleção; Vagas 019; People RH; Glass Casa e Glass Limpeza; Pensecom Inteligência em RH; CIEE; Senac; Alatere RH; Nova Giulen; Ameriparts; Grupo Expert Consultoria em RH; Brand Têxtil; Cardsinova; Jolitex Denim; G Force; Protdesc; Ober S/A; Têxtil Fávero; A Executiva; Mc Donald’s; Malhas Fênix; Vipmed; Nuova Estampa; Orsola; Móveis Junco; Centro Universitário Unisal; Anhembi Morumbi; Vitamina Popular; Mary Help; VRH Consultoria; Trevilub; Bekaert Deslee; Kronox; Toraqua Technologies; Consul Up; Glamour Joalheria; Cômodo Confecções; Vegas Card; Seti Faria RH e Consultoria; Danny Cosméticos; Casa do Construtor e Ótica Diniz.

O evento acontece no sábado (29), das 9 às 15 horas, no prédio da Câmara Municipal, na Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam. Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecerem ao local levando currículos atualizados. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

A expectativa dos organizadores é que compareçam de 2 mil a 4 mil pessoas interessadas nas vagas oferecidas. Serão ofertadas mais de mil vagas, em funções como analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras.