Últimas horas para fazer a inscrição do Vestibular das Fatecs

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Termina às 15 horas desta quinta-feira (13), o período de inscrição para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado para o segundo semestre. Para participar é preciso acessar o site vestibularfatec.com.br, preencher a ficha online e pagar a taxa de R$ 90. A prova será aplicada no dia 30 de junho.

O requisito para participar do Vestibular das Fatecs é que o candidato tenha terminado ou estude no Ensino Médio, ou equivalente, desde que comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Fatecs, oferece para este processo seletivo 14.406 vagas em cursos superiores de tecnologia gratuitos. Outras 5.109 vagas estão reservadas para os candidatos do Provão Paulista. No total, são 19.515 vagas para a formação profissional gratuita de nível superior.

É possível optar por cursos presenciais e a distância (EaD), distribuídos pelas unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. Com currículos constantemente atualizados, são 92 opções de cursos alinhados às atuais demandas do mercado de trabalho. A relação completa de cursos e vagas está disponível para consulta no site do processo seletivo.

Caso o interessado necessite, as Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet para que a inscrição seja feita. Para tanto, é preciso entrar em contato com a unidade para obter informações sobre datas e horários disponíveis.

Inclusão

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública nacional. Quem se enquadrar nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na Portaria do Processo Seletivo se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser feita e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para a prova, deverá indicá-las na ficha de inscrição e, também, encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na Área do Candidato, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 13 de junho.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, deverá informar o nome social completo, no ato da inscrição, no campo específico. Caso não seja informado o nome social no ato da inscrição, não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.