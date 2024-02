Valdemar Costa Neto é preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (8), em Brasília, por posse irregular de arma de fogo.

As autoridades o detiveram durante buscas realizadas em sua residência, onde foram encontradas evidências que levaram à sua prisão. Por volta das 11h10, Costa Neto estava na sede da Polícia Federal para as formalidades do flagrante.

A situação gerou especulações sobre o destino do político, com dúvidas sobre se ele permanecerá sob custódia ou será liberado após prestar esclarecimentos às autoridades competentes.