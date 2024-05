Reservatório do DAE na Vila Santa catarina ganha pintura Artística

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Reservação de Água da Vila Santa Catarina (CR-3), do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana, se transformou em uma referência artística com a obra realizada por membros do Coletivo SHN. O grupo finalizou a intervenção no reservatório elevado, de cerca de 25 metros de altura, nesta sexta-feira (17), após o início do trabalho em 22 de abril. O CR-3 fica ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim São Pedro.

O trabalho é um oferecimento da empresa Eurotanks, responsável pela construção do novo reservatório, com capacidade de 2,1 milhões de litros.

“O DAE agradece à empresa Eurotanks por essa gentileza, e parabenizamos os artistas do Coletivo SHN pela obra realizada no reservatório. Teremos em breve um sistema mais moderno de abastecimento e mais bonito, um marco para a cidade”, comemorou o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

O grupo americanense SHN começou em 1998 e se tornou referência em “street art”, com obras espalhadas por várias cidades do Brasil e do exterior. Os artistas criaram imagens que fazem referência à sustentabilidade, ao saneamento básico e à preservação da Natureza, e incluem símbolos alusivos ao tema, como gotas d’água, rios, mares, peixes, o planeta Terra e nossas casas, como sendo o destino da água tratada.

“Retratamos os significados da água, como fertilidade, saúde, renovação, pureza, do ponto de vista também de culturas diferentes, e como eram expressadas em desenhos. Fomos elencando os melhores e verificando a possibilidade de executá-los no tanque. Fragmentamos os desenhos, de forma que cada símbolo não perdesse o significado, como se fosse um quebra-cabeças, prestando atenção a detalhes como um desenho do pôr do sol, virado para o lado onde o Sol se põe, realmente”, explicou Haroldo Paranhos, um dos fundadores do grupo.

A definição do layout teve a participação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. “Nossa intenção com a obra artística é tornar esse local de tamanha importância para o abastecimento de milhares de pessoas, também um ponto de referência, que atraia a população para tirar fotos e compartilhar nas redes sociais, assim como fizemos no mural Americana 148, no Mercado Municipal, para comemorar o aniversário de 148 de Americana, no ano passado”, explicou o secretário Leon Botão.

O CR-3 está em fase de ampliação, com as obras do sistema ligado ao novo tanque com capacidade para 2,1 milhões de litros. Somados aos reservatórios já existentes, com capacidade de 4 milhões de litros, serão ao todo 6,1 milhões de litros para o abastecimento dos bairros Vila Santa Catarina, Jardim São Pedro, Jardim São Paulo, Conserva, Vila Biasi, Nova Americana, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Jardim Terramérica e Vila Mathiensen.