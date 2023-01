Veja a lista de livros mais vendidos na Amazon

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Amazon.com.br anunciou quais foram os livros mais vendidos durante 2022 no Brasil e É Assim que Acaba, da autora americana Colleen Hoover, foi o livro mais vendido do ano.

O livro, lançado no Brasil em 2018, já esteve na lista da Amazon.com.br em 2021, e teve um enorme crescimento entre os booktokers, dentro e fora do país. Com a força da rede social, as obras de Colleen Hoover alcançaram diversas listas de mais vendidos, e Todas as suas (im)perfeições, Verity, Até o verão terminar, e O lado feio do amor também foram destaque na lista. Uma sequência ao livro É Assim que Acaba, com o título É Assim que Começa, foi lançada em 2022, dando continuidade ao sucesso da autora.

Confira a lista dos 5 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros:

1 -É Assim que Acaba, por Colleen Hoover

Considerado o livro do ano, que virou febre no TikTok e sozinho já acumulou mais de um milhão de exemplares vendidos no Brasil. É assim que acaba é o romance mais pessoal da carreira de Colleen Hoover, discutindo temas como violência doméstica e abuso psicológico de forma sensível e direta. Compre o livro aqui.

2- O homem mais rico da Babilônia, por George S Clason

Com mais de dois milhões de exemplares vendidos no mundo todo, O homem mais rico da Babilônia é um clássico sobre como multiplicar riqueza e solucionar problemas financeiros. Baseando-se nos segredos de sucesso dos antigos babilônicos ― os habitantes da cidade mais rica e próspera de seu tempo ―, George S. Clason mostra soluções ao mesmo tempo sábias e muito atuais para evitar a falta de dinheiro, como não desperdiçar recursos durante tempos de opulência, buscar conhecimento e informação em vez de apenas lucro, assegurar uma renda para o futuro, manter a pontualidade no pagamento de dívidas e, sobretudo, cultivar as próprias aptidões, tornando-se cada vez mais habilidoso e consciente. (Compre o livro aqui)



3- Os sete maridos de Evelyn Hugo, por Taylor Jenkins Reid

Com todo o esplendor que só a Hollywood do século passado pode oferecer, esta é uma narrativa inesquecível sobre os sacrifícios que fazemos por amor, o perigo dos segredos e o preço da fama.

Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes ― seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido… pela sétima vez. Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história ― ou sua “verdadeira história” ―, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso ― e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas. (Compre o livro aqui)



4 – Todas as suas (im)perfeições, por Colleen Hoover

]Uma inesquecível história da rainha do drama Colleen Hoover, Todas as suas (im)perfeições fala sobre um casamento conturbado e uma promessa esquecida que pode ser capaz de salvá-lo. (Compre o livro aqui)



5 – A garota do lago, por Charlie Donlea

Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar, bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada.Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Eckersley foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge de sua vida. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso. …E LOGO SE ESTABELECE UMA CONEXÃO ÍNTIMA QUANDO UM VIVO CAMINHA NAS MESMAS PEGADAS DOS MORTOS…E enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. (Compre o livro aqui)

