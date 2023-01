Michelle Bolsonaro vira garota-propaganda de cosméticos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro começou a utilizar suas redes sociais para divulgar publicidade de cosméticos. Ela está nos Estados Unidos junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os produtos anunciados são de Agustin Fernandez, maquiador oficial da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro e amigo da família.

“Olá, meus queridos. A gente está passando aqui hoje para mostrar para você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez”, diz ela na publicidae que foi compartilhada em seu perfil no Instagram.

Em seguida, Michele também divulgou colares com o mapa do Brasil vendidos pela marca do maquiador.