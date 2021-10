“Venom – Tempo de Carnificina” estreia no Multiplex de Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as estreias desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o filme “Venom – Tempo de Carnificina”.

No longa, depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Compre seu ingresso on-line acessando o site https://m.ingresso.com/cinema/multiplex-santa-barbara-do-oeste?city=santa-barbara-do-oeste

Confira as novidades da multiplex no Intagram no @multiplexsantabarbara (clique aqui).

Confira a programação completa de 7 a 13 de outubro