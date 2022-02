Vereador Meche vai a São Paulo ver Bolsonaro inaugurar obra de córrego

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Enquanto sua equipe participava da mudança de prédio da Câmara Municipal, o vereador Marschelo Meche(PSL) foi até São Paulo nesta quinta-feira(24), para assistir o presidente Jair Bolsonaro inaugurar uma obra contra enchente na capital.

Sem nenhuma participação relevante no evento, o vereador americanense assistiu da plateia – e sem máscara – o discurso do presidente e demais autoridades. Ele estava acompanhado de um assessor da câmara. Em suas rede sociais, Meche compartilhou fotos no evento e uma ‘selfie’ com Bolsonaro. “O melhor presidente da história do Brasil”, disse ele na legenda de uma das fotos.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A obra – que não beneficiará Americana – faz parte dos serviços de drenagem urbana sustentável no Córrego do Ipiranga estão sendo realizados em cinco fases.

Nesta quinta, foram entregues dois reservatórios de macrodrenagem – os piscinões da Lagoa do Aliperti e do Viaduto Aliomar Baleeiro, que têm como objetivo combater enchentes na capital paulista