Diocese demite padre que atuou em igreja de Americana

Foto: Will Moreira/Reprodução

A Diocese de Limeira anunciou nesta semana a demissão do padre Nathan Rafael de Oliveira, que atuou na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, no bairro Jardim Brasil, em Americana.

A última atuação do padre foi na Paróquia São Judas Tadeu, em Descalvado. Sem informar o motivo, o bispo Dom José Roberto Fontes Palau emitiu uma nota em que informa a aplicação da pena de demissão do estado clerical após decisão da Congregação para a Doutrina da Fé, do Vaticano.

“A partir da data de hoje [21 de fevereiro], após a devida notificação, o senhor Nathan Rafael de Oliveira não poderá mais exercer, válida e licitamente, o ministério sacerdotal. Exortamos a todos a filial comunhão para com o Santo Padre, o Papa Francisco” diz a nota divulgada.

Embora a diocese mantenha segredo sobre as investigações, o caso de demissão do estado clerical é adotado apenas em casos graves.