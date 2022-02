Vereador pede por operação “Tapa-Buraco” nas ruas do Jardim Boer

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa uma indicação solicitando que a prefeitura realize operação “Tapa-Buraco” nas ruas do Jardim Boer.

No documento, o parlamentar relata ter sido procurado por moradores da região que solicitaram sua intermediação por ações de reparo do asfalto em caráter de urgência. “Segundo informaram, e como foi possível verificar, diversas vias do bairro se encontram com o pavimento deteriorado e com vários buracos, dificultando o tráfego, causando transtornos e propiciando danos e risco de acidentes aos pedestres e motoristas que por elas transitam”, destaca o autor.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.