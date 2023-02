Vereadora indica a criação do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTQIA+

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo a criação do Conselho Municipal de Direitos da População LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexual, e outras identidades de gênero e orientações sexuais).

Na indicação, a parlamentar argumenta que a criação do conselho municipal será importante para promover o levantamento de dados e números referentes a esses grupos, por ser um lugar de participação social e discussão de políticas públicas.

Juliana destaca ainda a importância da criação do conselho considerando que em 29 de janeiro é comemorado o dia da Visibilidade Trans. “Ressaltamos a luta que nosso mandato tem feito contra qualquer forma de preconceito, inclusive contra a transfobia, crime hediondo que tem deixado o Brasil no topo da lista dos países que mais matam pessoas Trans no mundo”, aponta.

No documento, a autora informa que foi procurada por representantes de diversos setores da sociedade que solicitaram a criação do conselho. “É necessário que o poder público não feche os olhos para esta questão e tome medidas necessárias para assistir a esta parcela da sociedade, visto que o combate à discriminação e ao preconceito necessita do fortalecimento da promoção de direitos”, comenta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (07) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.