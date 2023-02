Governo Lula retira sigilo e divulga lista de convidados do coquetel de posse

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reviu a decisão e divulgou a lista de convidados para o coquetel da posse realizado no dia 1º de janeiro no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

De acordo com a revista Veja, o Ministério das Relações Exteriores voltou atrás e divulgou nesta terça-feira(31), os nomes das cerca de 3.500 pessoas chamadas para a festa.

Na lista há nomes de embaixadores, presidentes de outros países, jornalistas, integrantes do governo, políticos, empresários e convidados do presidente. Veja a lista aqui.

Inicialmente o governo teria negado acesso aos nomes alegando que “a lista de convidados para o evento tem caráter reservado, sob amparo da lei 12.527 (inciso II, art. 23 e parágrafo 2º, art. 24)”.