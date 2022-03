Vereadores aprovam três projetos de lei em sessão ordinária da Câmara Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (31) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo três projetos de lei. Outras duas proposituras foram adiadas, devendo voltar a ser discutidas pelos vereadores nas próximas semanas, e um veto total a projeto de lei foi acatado.

A sessão contou com a participação na tribuna livre do médico neurologista Li Li Min, professor titular e chefe de departamento da faculdade de ciências médicas da Unicamp (Universidade de Campinas) e autor do projeto “Epilepsia fora das sombras”, da Organização Mundial de Saúde (OMS). A obra estabeleceu um modelo de atendimento integral às pessoas com epilepsia. Li Li Min falou sobre a doença e o Movimento Roxo, que visa à conscientização da população.

“Lidamos com uma doença crônica grave do cérebro que acomete de 1% a 2% da população, mas que é pouco falada em função da carga de preconceito e estigma que ainda a envolve. E esse é o propósito, sobretudo, do ‘Movimento Roxo’, fazer uma reflexão sobre como podemos fazer com que as pessoas que têm epilepsia podem ter boa qualidade de vida e ser saudáveis e felizes”, destacou o médico, que explicou que a doença não é contagiosa, as crises duram segundos e que para ajudar basta apoiar a cabeça da pessoa e virá-la de lado.