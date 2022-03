Após jogada, Doria confirma pré-candidatura a presidente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após fazer uma jogada, na manhã desta quinta-feira(31), João Doria recuou e confirmou que será o candidato do PSDB para à presidência da República.

Pela manhã Doria disse a aliados que não seria mais candidato ao cargo de presidente e que continuaria como governador. Logo em seguida, o presidente nacional do partido emitiu uma carta em que confirmou Doria como único candidato tucano para a eleição de 2022.

Às 16h, durante uma reunião no Palácio do Planalto, Doria recuou e confirmou que deixará o governo de São Paulo para disputar à presidência. Dessa forma, Rodrigo Garcia(PSDB) assume o governo do estado e concorrerá a eleição.