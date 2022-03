Finalista de reality musical assume como vocalista do NewSamba de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O grupo de samba formado por jovens de Americana-SP, o NewSamba, traz uma grande novidade em um momento de ascensão da carreira. O grupo agora tem na sua linha de frente a cantora Samya Nalany, que conta com uma longa trajetória na música.

Natural de Campinas, Samya tem 33 anos e já participou de realities e programas musicais de nível nacional, como o ‘The Voice’ e o ‘Canta Comigo’. A jovem agora traz sua experiência do mundo da música para agregar seu talento ao grupo, que vem se destacando em toda a região metropolitana de Campinas e acaba de lançar sua primeira música autoral, que já soma mais de 130 mil visualizações no Youtube, a “Flick Flack Roll”. Além do sucesso no Youtube, o hit está disponível em todas as plataformas digitais de música.

“Eu sempre me divirto cantando. Eu não trabalho, eu me divirto. Eu me emociono, eu realmente estou aqui para levar emoção para as pessoas. Entrar para o NewSamba já diz tudo, o novo, e eu gosto muito de desafios, gosto sempre de refazer, recomeçar, reconectar, fazer o novo, NewSamba é o novo e entrar no grupo pra mim é viver novamente o novo, pós-pandemia, novo ano, nova oportunidade, novo trabalho”, disse a cantora.

“Ter a Samya à frente do NewSamba é muito gratificante. Uma mulher de um talento incrível e uma história na música que vem de berço. Com certeza vai somar muito e fazer história no grupo”, disse Rafael Camillo, um dos integrantes do NewSamba.

TRAJETÓRIA NA MÚSICA

Samya fez sua primeira participação na televisão no Programa do Raul Gil, em 2008, no quadro “Quem sabe canta, quem não sabe dança”, apresentando a canção Madalena, da eterna Elis Regina.

Em 2009, Samya fez sua primeira tentativa no programa Ídolos, da Rede Record, ficou apenas nas pré-eliminatórias, mas não desistiu. No ano de 2011, a artista passou na pré-eliminatória e nas três fases seguintes, até chegar ao TOP 15, quando acabou eliminada.

Já em 2013, decidiu gravar um vídeo e enviar para a 2ª temporada do programa da Rede Globo, o The Voice, e foi chamada para uma audição com os produtores e diretores do programa. Samya foi aprovada na audição e escolhida pelo cantor e jurado Carlinhos Brown. Ao longo do programa, Samya mudou para o time do cantor Daniel, ficando no programa até as quartas de final, entre os 36 melhores participantes.

No ano de 2015, foi convidada para participar do musical em comemoração aos 50 anos da TV Globo. Samya participou de um grupo formado por ex-The Voices chamado New Frenéticas.

Após alguns anos, em 2019, Samya se inscreveu para a 2ª temporada do Canta Comigo, último programa apresentado por Gugu. A cantora chegou à final, ocupando o 5º lugar, experiência que classifica como “extraordinária”.

“Eu venho de uma família musical, meu pai tinha grupo de samba, era cantor e pandeirista. Tenho tios que tocam violão, primos pianistas, é uma cultura musical muito grande. Eu comecei cantando em casa, nos ensaios do grupo do meu pai”, disse Samya.

Aos 13 anos, Samya começou a cantar “fora de casa”, acompanhando seu tio, que é violinista, em bares, casamentos, shoppings e formaturas. Nesse percurso, Samya foi encontrando pessoas até conhecer um grupo em Campinas, quando teve sua primeira oportunidade profissional. Daí em diante, Samya passou a fazer participações em shows com integrantes de grandes grupos como Exaltasamba e Doce Encontro.

Quando gravou sua primeira música e viu a composição tocar nas rádios, as portas se abriram e logo começaram as participações especiais em shows até que um grupo de São Paulo fez o convite para que Samya gravasse uma participação em uma música de um CD que estava sendo lançado. A música “Precisava te dizer” acabou sendo inscrita em um concurso da Transcontinental, disputando com Mumuzinho, na época ainda pouco conhecido. O som com a participação de Samya ganhou o concurso e passou a ser tocado na Transcontinental, em São Paulo. A partir daí, a música ‘explodiu’ e Samya passou a viajar com o grupo. Algum tempo depois, Samya se tornou backing vocal do cantor Rodriguinho, e daí em diante seguiu a carreira em grupos de samba até que a pandemia interrompeu as apresentações. No retorno, em 2021, Samya voltou a trabalhar como backing vocal até anunciar seu ingresso no grupo NewSamba.