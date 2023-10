1ª Feira Kids e Debutantes acontece nesta quarta-feira em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Está chegando a 1ª Feira Kids e Debutantes, um evento imperdível para todos os pais que desejam celebrar momentos especiais na vida de seus filhos. O evento está marcado para esta quarta-feira, dia 4 de outubro, das 19h às 23h, no Villa Nobre Eventos em Americana. Esta é a oportunidade perfeita para encontrar os melhores fornecedores e garantir uma festa incrível para seus filhos.

Com entrada e estacionamento gratuitos, a feira reunirá mais de 30 fornecedores de toda a região, oferecendo uma ampla gama de serviços, desde fotografia e decoração até recreação infantil e estética. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto os profissionais que podem tornar a festa dos seus filhos inesquecível.

Uma das grandes atrações da feira é o sorteio de R$ 2.000,00 em créditos para serem gastos com os fornecedores presentes no evento. Para concorrer a esse prêmio incrível, basta fazer o cadastro através do número (19) 9 8960-5708 (clique aqui) e estar presente na Feira Kids e Debutantes.

A diversidade de fornecedores inclui serviços de fotografia, decoração, DJ, doces personalizados, brigadeiros gourmets, cerimonialista, buffet, recreação infantil, papelaria personalizada e muito mais. Além disso, haverá opções para quem deseja planejar festas de debutantes, com serviços como vestuário, maquiagem e até mesmo uma loja de fantasias.

Não perca a oportunidade de encontrar os melhores fornecedores e garantir uma festa incrível para seus filhos. Marque na agenda: 1ª Feira Kids e Debutantes, nesta quarta-feira, dia 4/10, das 19h às 23h, no Villa Nobre Eventos, Rua Benaiah, 159 – Jardim Terramerica I, Americana.