DAE vai desenvolver projeto para ampliar tratamento de esgoto na Praia Azul

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai desenvolver um projeto para ampliar os serviços na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Praia Azul. O objetivo é melhorar a eficiência de remoção de nutrientes e implantar uma estação terciária, além de aumentar a capacidade de recebimento e tratamento de esgoto.

Os projetos serão desenvolvidos pela empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento LTDA–EPP, vencedora do processo de licitação no valor de R$ 519.522,35. O edital de homologação foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira (28). Os trabalhos começarão em outubro.

Segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, com a medida, Americana será uma das poucas cidades a ter tratamento terciário de efluentes: “O tratamento terciário, como o próprio nome diz, consiste numa terceira fase do processo. Ou seja, usamos técnicas físico-químicas ou biológicas para retirar os micronutrientes que não foram retirados nas primeiras etapas, com um resultado muito superior”, explicou.

A partir do projeto, será possível determinar os prazos e os custos para a execução das obras necessárias na ETE Praia Azul.