Lojas Kacyumara celebra mês de aniversário com descontos de até 50% em todas as lojas

Outubro é um mês muito especial para as lojas Kacyumara. A empresa celebra mais um ano de dedicação, qualidade e compromisso com seus clientes. E como forma de agradecimento, a empresa preparou uma surpresa especial para todos que confiam na marca e produtos: Durante todo o mês de aniversário, do dia 02 ao dia 31 de outubro, todas as lojas estarão com descontos de até 50% em uma seleção exclusiva de produtos.

É a oportunidade perfeita para adquirir aquela peça que você sempre quis, ou renovar algum espaço da sua casa com a qualidade e sofisticação que só a Kacyumara oferece.

Não perca esta oportunidade: De 02 a 31 de outubro, confira a incrível promoção de aniversário com uma seleção de produtos com descontos de até 50% off.

A celebração do mês de aniversário da Kacyumara é a maneira da marca de retribuir o carinho e confiança de todos os clientes ao longo de uma história de 61 anos. Garanta já seus itens favoritos com preços imbatíveis e celebre este momento especial.